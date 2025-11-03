Direktori Syarikat
Moveworks
Moveworks Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in India di Moveworks berkisar dari ₹1.74M hingga ₹2.44M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Moveworks. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹1.89M - ₹2.19M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Moveworks, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Moveworks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,439,028. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Moveworks untuk peranan Perekrut in India ialah ₹1,742,163.

Sumber Lain