Pampasan Jurutera Perisian in United States di Motorola berkisar dari $102K seyear untuk L7 hingga $145K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $115K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Motorola. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***