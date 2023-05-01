Direktori Syarikat
Monarch Tractor
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Monarch Tractor Gaji

Gaji Monarch Tractor berkisar dari $125,625 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $260,295 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Monarch Tractor. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pengurus Program Teknikal
Median $168K
Jurutera Mekanikal
$143K
Pengurus Produk
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Jurutera Perisian
$126K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$260K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

أعلى وظيفة أجراً في Monarch Tractor هي Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $260,295. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Monarch Tractor هو $144,218.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Monarch Tractor

Syarikat Berkaitan

  • Coinbase
  • Amazon
  • Facebook
  • Google
  • Square
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain