Momnt Gaji

Gaji Momnt berkisar dari $140,700 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $168,941 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Momnt . Dikemas kini terakhir: 9/16/2025