Momnt
Momnt Gaji

Gaji Momnt berkisar dari $140,700 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $168,941 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Momnt. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $160K
Pengurus Produk
$141K
Arkitek Penyelesaian
$169K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Momnt ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $168,941. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Momnt ialah $160,000.

Sumber Lain