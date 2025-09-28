Direktori Syarikat
Momentive.ai
Momentive.ai Pengurus Projek Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in United States di Momentive.ai berkisar dari $125K hingga $174K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Momentive.ai. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$135K - $164K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$125K$135K$164K$174K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Momentive.ai, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Projek at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $174,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Pengurus Projek role in United States is $124,500.

Sumber Lain