Momenta Gaji

Gaji Momenta berkisar dari $26,449 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $85,071 untuk Perekrut di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Momenta . Dikemas kini terakhir: 9/16/2025