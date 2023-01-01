Momenta Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Momenta berkisar dari $26,449 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $85,071 untuk Perekrut di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Momenta. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

Sumber Manusia
$26.4K
Perekrut
$85.1K
Jurutera Perisian
$69.7K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Momenta is Perekrut at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $85,071. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momenta is $69,701.

