Molex Gaji

Gaji Molex berkisar dari $28,290 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $179,100 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Molex. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
Median $120K
Jurutera Perisian
Median $74.4K
Jurutera Bioperubatan
$106K

Penganalisis Perniagaan
$96.9K
Jurutera Perkakasan
$63.5K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$176K
Pereka Produk
$28.3K
Pengurus Produk
$72.1K
Pengurus Projek
$96.9K
Jualan
$51.3K
Penganalisis Keselamatan Siber
$89.4K
Arkitek Penyelesaian
$179K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Molex ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $179,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Molex ialah $93,138.

