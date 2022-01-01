Direktori Syarikat
Molex
    • Mengenai

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Laman Web
    1938
    Tahun Ditubuhkan
    9,450
    Bilangan Pekerja
    $1B-$10B
    Anggaran Hasil
    Ibu Pejabat

