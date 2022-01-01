Direktori Syarikat
Moderna
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Moderna Gaji

Gaji Moderna berkisar dari $40,899 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $351,832 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Moderna. Dikemas kini terakhir: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $180K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $260K
Saintis Data
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Jurutera Bioperubatan
Median $98K
Akauntan
$40.9K
Jurutera Kimia
$140K
Penganalisis Data
$72.6K
Pengurus Sains Data
$256K
Sumber Manusia
$241K
Perunding Pengurusan
$279K
Jurutera Mekanikal
$166K
Pereka Produk
$336K
Pengurus Program
$332K
Pengurus Projek
$245K
Hal Ehwal Pengawalseliaan
$312K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$352K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Moderna, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Moderna ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $351,832. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Moderna ialah $243,210.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Moderna

Syarikat Berkaitan

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain