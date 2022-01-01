Moderna Gaji

Gaji Moderna berkisar dari $40,899 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $351,832 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Moderna . Dikemas kini terakhir: 10/19/2025