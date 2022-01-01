Direktori Syarikat
Model N
Model N Gaji

Gaji Model N berkisar dari $72,611 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program di peringkat rendah hingga $280,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Model N. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $280K
Jurutera Perisian
Median $137K
Sumber Manusia
$236K

Undang-undang
$256K
Perunding Pengurusan
$80.4K
Pengurus Program
$72.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$259K
Arkitek Penyelesaian
$217K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Model N ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $280,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Model N ialah $226,502.

Sumber Lain