Direktori Syarikat
MKS
MKS Gaji

Gaji MKS berkisar dari $72,081 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perkakasan di peringkat rendah hingga $241,080 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas MKS. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

Jurutera Perisian
Median $94.5K
Jurutera Perkakasan
$72.1K
Pemasaran
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Jurutera Mekanikal
$73.6K
Jurutera Optik
Median $110K
Pengurus Produk
$241K
Pengurus Projek
$174K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di MKS ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $241,080. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di MKS ialah $109,500.

