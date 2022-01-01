Direktori Syarikat
Mixpanel
Mixpanel Gaji

Gaji Mixpanel berkisar dari $41,790 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perunding Pengurusan di peringkat rendah hingga $353,723 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Mixpanel. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

Jurutera Perisian
L3 $237K
L4 $276K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $242K
Operasi Perniagaan
$199K

Pembangunan Perniagaan
$269K
Khidmat Pelanggan
$101K
Saintis Data
$221K
Sumber Manusia
$340K
Perunding Pengurusan
$41.8K
Operasi Pemasaran
$208K
Pereka Produk
$354K
Perekrut
$180K
Jualan
$179K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$254K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Mixpanel, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Mixpanel ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $353,723. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mixpanel ialah $229,193.

