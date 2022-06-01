Direktori Syarikat
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Gaji

Gaji Mitsubishi Logisnext Americas berkisar dari $90,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $175,875 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Mitsubishi Logisnext Americas. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

Jurutera Mekanikal
Median $93K
Pereka Produk
$90.5K
Pengurus Produk
$176K

Pengurus Program
$123K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Mitsubishi Logisnext Americas ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $175,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mitsubishi Logisnext Americas ialah $107,805.

