Mirantis Gaji

Gaji Mirantis berkisar dari $72,360 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $213,180 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Mirantis. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $82.3K

Jurutera Rangkaian

Sumber Manusia
$149K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$81.5K

Pengurus Produk
$128K
Pengurus Program
$129K
Jualan
$174K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$129K
Arkitek Penyelesaian
$213K
Pengurus Program Teknikal
$72.4K
Penulis Teknikal
$98.5K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Mirantis is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

