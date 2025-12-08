Direktori Syarikat
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Jurutera Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in India di Mirafra Technologies berkisar dari ₹1.14M hingga ₹1.62M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mirafra Technologies. Kemaskini terakhir: 12/8/2025

Purata Jumlah Pampasan

$14.8K - $17.3K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$12.9K$14.8K$17.3K$18.5K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Mirafra Technologies?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Mirafra Technologies in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,621,177. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mirafra Technologies untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,136,209.

Sumber Lain

