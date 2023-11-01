Direktori Syarikat
Minor International
Minor International Gaji

Gaji Minor International berkisar dari $10,256 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $37,978 untuk Penganalisis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Minor International. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Akauntan
$10.3K
Pembantu Pentadbiran
$10.6K
Penganalisis Data
$38K

Soalan Lazim

Minor International میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Penganalisis Data at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $37,978 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Minor International میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $10,570 ہے۔

