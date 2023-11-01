Minor International Gaji

Gaji Minor International berkisar dari $10,256 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $37,978 untuk Penganalisis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Minor International . Dikemas kini terakhir: 9/16/2025