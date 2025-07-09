Direktori Syarikat
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Gaji

Gaji Ministry Of Defence berkisar dari $60,300 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $80,697 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ministry Of Defence. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Pembantu Pentadbiran
$60.3K
Penganalisis Data
$77.8K
Saintis Data
$65.3K

Pengurus Produk
$80.7K
Jurutera Perisian
$66.7K
Soalan Lazim

