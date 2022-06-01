Miltenyi Biotec Gaji

Gaji Miltenyi Biotec berkisar dari $48,860 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $147,758 untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Miltenyi Biotec . Dikemas kini terakhir: 8/31/2025