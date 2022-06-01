Direktori Syarikat
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Gaji

Gaji Miltenyi Biotec berkisar dari $48,860 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $147,758 untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Miltenyi Biotec. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Pembantu Pentadbiran
$48.9K
Jurutera Bioperubatan
$148K
Undang-undang
$117K

Pengurus Produk
$118K
Pengurus Projek
$76.7K
Jurutera Perisian
$104K
Pengurus Program Teknikal
$109K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Miltenyi Biotec ialah Jurutera Bioperubatan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $147,758. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Miltenyi Biotec ialah $109,140.

