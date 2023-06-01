Direktori Syarikat
Mill Gaji

Gaji Mill berkisar dari $167,160 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program di peringkat rendah hingga $229,500 untuk Undang-undang di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Mill. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $172K
Undang-undang
$230K
Jurutera Mekanikal
$188K

Pengurus Program
$167K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Mill ialah Undang-undang at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $229,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mill ialah $180,219.

