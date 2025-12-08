Direktori Syarikat
miHoYo
miHoYo Penganalisis Kewangan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Kewangan in China di miHoYo berkisar dari CN¥505K hingga CN¥703K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan miHoYo. Kemaskini terakhir: 12/8/2025

Purata Jumlah Pampasan

$75.8K - $89.3K
China
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di miHoYo?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di miHoYo in China berada pada jumlah pampasan tahunan CN¥702,996. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di miHoYo untuk peranan Penganalisis Kewangan in China ialah CN¥504,715.

Sumber Lain

