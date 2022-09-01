Midea Group Gaji

Julat gaji Midea Group adalah dari $25,016 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $251,250 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Midea Group . Terakhir dikemas kini: 8/9/2025