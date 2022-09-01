Direktori Syarikat
Midea Group
Midea Group Gaji

Julat gaji Midea Group adalah dari $25,016 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $251,250 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Midea Group. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $92K
Penganalisis Data
$49.4K
Penganalisis Kewangan
$54.9K

Pereka Perindustrian
$41.9K
Jurutera Mekanikal
$48.1K
Pengurus Produk
$71.4K
Pengurus Projek
$25K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$251K
Soalan Lazim

Den högst betalande rollen som rapporterats på Midea Group är Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $251,250. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Midea Group är $52,147.

