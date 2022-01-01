Direktori Syarikat
MicroStrategy
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

MicroStrategy Gaji

Gaji MicroStrategy berkisar dari $107,100 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $320,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas MicroStrategy. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $320K
Pembantu Pentadbiran
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Penganalisis Perniagaan
$129K
Saintis Data
$225K
Pereka Produk
$107K
Pengurus Produk
$286K
Pengurus Projek
$200K
Jualan
$209K
Jurutera Jualan
Median $263K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di MicroStrategy ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $320,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di MicroStrategy ialah $208,950.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk MicroStrategy

Syarikat Berkaitan

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain