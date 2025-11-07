Direktori Syarikat
Microsoft
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • India

Microsoft Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di India

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India di Microsoft berkisar dari ₹9.77M seyear untuk 64 hingga ₹22.78M seyear untuk 67. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹13.67M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/7/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
64
Senior Manager
₹9.77M
₹5.88M
₹2.91M
₹984K
Principal EM
Principal Director of Engineering
₹12.91M
₹6.95M
₹4.59M
₹1.37M
66
₹16.44M
₹8.26M
₹6.38M
₹1.8M
Senior Director
67
₹22.78M
₹10.06M
₹9.7M
₹3.01M
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Sometimes a 5 year schedule



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Microsoft in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹22,775,312. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Microsoft untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India ialah ₹14,405,835.

