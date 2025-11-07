Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Greater Shanghai Area di Microsoft berkisar dari CN¥1.04M seyear untuk 64 hingga CN¥1.47M seyear untuk Principal EM. Pakej pampasan yearan median in Greater Shanghai Area berjumlah CN¥1.35M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
64
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
Sometimes a 5 year schedule
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
