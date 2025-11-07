Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Greater Shanghai Area

Microsoft Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Greater Shanghai Area

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Greater Shanghai Area di Microsoft berkisar dari CN¥1.04M seyear untuk 64 hingga CN¥1.47M seyear untuk Principal EM. Pakej pampasan yeanan median in Greater Shanghai Area berjumlah CN¥1.35M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
64
Senior Manager
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
67
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Sometimes a 5 year schedule



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Microsoft in Greater Shanghai Area berada pada jumlah pampasan tahunan CN¥1,997,080. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Microsoft untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Greater Shanghai Area ialah CN¥1,394,892.

