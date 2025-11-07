Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Czech Republic di Microsoft berkisar dari CZK 2.75M seyear untuk 64 hingga CZK 5.29M seyear untuk 66. Pakej pampasan yearan median in Czech Republic berjumlah CZK 4.04M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
Sometimes a 5 year schedule
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)
Sometimes a 5 year schedule
