Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Atlanta Area di Microsoft berkisar dari $238K seyear untuk 64 hingga $399K seyear untuk 66. Pakej pampasan yearan median in Atlanta Area berjumlah $313K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
64
$238K
$167K
$44.8K
$25.9K
Principal EM
$312K
$182K
$88.9K
$40.7K
66
$399K
$207K
$139K
$52.4K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
