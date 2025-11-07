Microsoft Jurutera Perisian Gaji di Kenya

Pampasan Jurutera Perisian in Kenya di Microsoft berkisar dari KES 6.76M seyear untuk 59 hingga KES 11M seyear untuk 63. Pakej pampasan yearan median in Kenya berjumlah KES 8.07M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/7/2025

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus SDE 59 ( Tahap Permulaan ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Lihat 9 Lebih Tahap

Jadual Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 25.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 20 % THN 1 20 % THN 2 20 % THN 3 20 % THN 4 20 % THN 5 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun: 20 % diperoleh dalam 1st - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % diperoleh dalam 5th - THN ( 20.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 2.08 % bulanan ) Sometimes a 5 year schedule

Apakah jadual vesting di Microsoft ?

