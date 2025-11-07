Pampasan Jurutera Perisian in Ireland di Microsoft berkisar dari €63.6K seyear untuk 59 hingga €183K seyear untuk 65. Pakej pampasan yearan median in Ireland berjumlah €131K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SDE
€63.6K
€57.1K
€4.6K
€1.9K
60
€76.8K
€62K
€9.6K
€5.2K
SDE II
€103K
€77.5K
€17.4K
€7.8K
62
€118K
€90.9K
€18.8K
€8.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
