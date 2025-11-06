Direktori Syarikat
Microsoft
  • Costa Rica

Microsoft Jurutera Perisian Gaji di Costa Rica

Pampasan Jurutera Perisian in Costa Rica di Microsoft berkisar dari CRC 32.44M seyear untuk 59 hingga CRC 57.51M seyear untuk 63. Pakej pampasan yeanan median in Costa Rica berjumlah CRC 48.49M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SDE
59(Tahap Permulaan)
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Sometimes a 5 year schedule



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel.

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Jurutera iOS

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Kripto

Jurutera Perisian Realiti Maya

Jurutera Sistem

Jurutera Perisian Permainan Video

Penyokong Pembangun

Saintis Penyelidikan

Penyelidik AI

Jurutera AI

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Microsoft in Costa Rica berada pada jumlah pampasan tahunan CRC 64,336,723. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Microsoft untuk peranan Jurutera Perisian in Costa Rica ialah CRC 49,700,095.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Microsoft

Sumber Lain