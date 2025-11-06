Microsoft Penganalisis Keselamatan Siber Gaji di India

Pampasan Penganalisis Keselamatan Siber in India di Microsoft berkisar dari ₹1.89M seyear untuk 59 hingga ₹4.81M seyear untuk 62. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.56M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Microsoft. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap Tambah Komp Bandingkan Tahap

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus 59 ₹1.89M ₹1.32M ₹347K ₹219K 60 ₹2.83M ₹2.29M ₹419K ₹115K 61 ₹3.6M ₹2.9M ₹416K ₹285K 62 ₹4.81M ₹3.47M ₹981K ₹366K Lihat 8 Lebih Tahap

Penyerahan Gaji Terkini

Jadual Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 25.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 20 % THN 1 20 % THN 2 20 % THN 3 20 % THN 4 20 % THN 5 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun: 20 % diperoleh dalam 1st - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % diperoleh dalam 4th - THN ( 20.00 % tahunan )

20 % diperoleh dalam 5th - THN ( 20.00 % tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan ) Sometimes a 5 year schedule 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Microsoft, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 2.08 % bulanan ) Sometimes a 5 year schedule

Apakah jadual vesting di Microsoft ?

