Microsoft
Pengurus Program Tahap

Principal Program Manager

Tahap di Microsoft

  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
    4. Tunjukkan 6 Lebih Banyak Tahap
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
$304,500
Gaji Asas
$209,500
Pemberian Saham ()
$46,000
Bonus
$49,000
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
