Micro Focus Gaji

Gaji Micro Focus berkisar dari $13,046 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $229,140 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Micro Focus. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Penganalisis Perniagaan
$126K
Saintis Data
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Penganalisis Kewangan
$151K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$193K
Pereka Produk
$167K
Pengurus Produk
$229K
Operasi Hasil
$49.1K
Jualan
$42.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$123K
Arkitek Penyelesaian
$159K
Pengurus Program Teknikal
$160K
Soalan Lazim

