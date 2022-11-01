Direktori Syarikat
MI-GSO
MI-GSO Gaji

Gaji MI-GSO berkisar dari $35,491 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $145,725 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas MI-GSO. Dikemas kini terakhir: 11/24/2025

Pengurus Operasi Perniagaan
$146K
Penganalisis Data
$70.4K
Perunding Pengurusan
$44.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Pengurus Projek
$60.3K
Jurutera Perisian
$35.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di MI-GSO ialah Pengurus Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $145,725. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di MI-GSO ialah $60,328.

