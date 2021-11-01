Direktori Syarikat
Metrolinx
Metrolinx Gaji

Gaji Metrolinx berkisar dari $54,608 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $113,821 untuk Jurutera Awam di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Metrolinx. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $76.5K
Penganalisis Perniagaan
$70.8K
Jurutera Awam
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Penganalisis Data
$63.8K
Saintis Data
$73.9K
Penganalisis Kewangan
$54.6K
Jurutera Perkakasan
$101K
Perunding Pengurusan
$79.4K
Penulis Teknikal
$79.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Metrolinx ialah Jurutera Awam at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $113,821. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Metrolinx ialah $76,455.

