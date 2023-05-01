Direktori Syarikat
Metro Gaji

Julat gaji Metro adalah dari $13,746 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $143,715 untuk Operasi Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Metro. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Pembantu Pentadbiran
$39.8K
Saintis Data
$64.4K
Operasi Pemasaran
$144K

Pereka Produk
$74.1K
Pengurus Produk
$115K
Pengurus Projek
$16.4K
Jualan
$13.7K
Jurutera Perisian
$60.3K
Arkitek Penyelesaian
$105K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Metro ialah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $143,715. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Metro ialah $64,405.

Sumber Lain