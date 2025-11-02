Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Mercury berjumlah $260K seyear untuk IC3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $270K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercury. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
16.67%
THN 1
16.67%
THN 2
16.67%
THN 3
16.67%
THN 4
16.67%
THN 5
16.67%
THN 6
Di Mercury, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 6 tahun:
16.67% diperoleh dalam 1st-THN (16.67% tahunan)
16.67% diperoleh dalam 2nd-THN (16.67% tahunan)
16.67% diperoleh dalam 3rd-THN (16.67% tahunan)
16.67% diperoleh dalam 4th-THN (16.67% tahunan)
16.67% diperoleh dalam 5th-THN (16.67% tahunan)
16.67% diperoleh dalam 6th-THN (16.67% tahunan)
7 years post-termination exercise window.