Mercury
Pampasan Jurutera Perisian in United States di Mercury berkisar dari $132K seyear untuk IC1 hingga $293K seyear untuk IC4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $214K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercury. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
(Tahap Permulaan)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

16.67%

THN 1

16.67%

THN 2

16.67%

THN 3

16.67%

THN 4

16.67%

THN 5

16.67%

THN 6

Jenis Saham
RSU

Di Mercury, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 6 tahun:

  • 16.67% diperoleh dalam 1st-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 2nd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 3rd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 4th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 5th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 6th-THN (16.67% tahunan)

7 years post-termination exercise window.



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Mercury in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $303,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercury untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $213,800.

Sumber Lain