Mercury Perkhidmatan Pelanggan Gaji

Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in United States di Mercury berkisar dari $77K hingga $112K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercury. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$88.4K - $101K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$77K$88.4K$101K$112K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

16.67%

THN 1

16.67%

THN 2

16.67%

THN 3

16.67%

THN 4

16.67%

THN 5

16.67%

THN 6

Jenis Saham
RSU

Di Mercury, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 6 tahun:

  • 16.67% diperoleh dalam 1st-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 2nd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 3rd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 4th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 5th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 6th-THN (16.67% tahunan)

7 years post-termination exercise window.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Mercury in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $112,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercury untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in United States ialah $76,950.

