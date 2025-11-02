Direktori Syarikat
Mercury
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pembangunan Perniagaan

  • Semua Gaji Pembangunan Perniagaan

Mercury Pembangunan Perniagaan Gaji

Pampasan Pembangunan Perniagaan in United States di Mercury berjumlah $150K seyear untuk IC2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercury. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$169K - $193K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$149K$169K$193K$212K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

16.67%

THN 1

16.67%

THN 2

16.67%

THN 3

16.67%

THN 4

16.67%

THN 5

16.67%

THN 6

Jenis Saham
RSU

Di Mercury, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 6 tahun:

  • 16.67% diperoleh dalam 1st-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 2nd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 3rd-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 4th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 5th-THN (16.67% tahunan)

  • 16.67% diperoleh dalam 6th-THN (16.67% tahunan)

7 years post-termination exercise window.



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pembangunan Perniagaan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di Mercury in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $212,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercury untuk peranan Pembangunan Perniagaan in United States ialah $149,400.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Mercury

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain