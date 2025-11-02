Direktori Syarikat
Mercari
Mercari Penyelidik UX Gaji

Pampasan Penyelidik UX in United States di Mercari berjumlah $173K seyear untuk MG3. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $150K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penyelidik UX di Mercari in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $198,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk peranan Penyelidik UX in United States ialah $163,333.

Sumber Lain