Mercari
Mercari Pengurus Program Teknikal Gaji

Pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Mercari berjumlah $113K seyear untuk MG4. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$190K - $216K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$165K$190K$216K$241K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Mercari in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $240,917. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United States ialah $165,375.

