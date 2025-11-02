Pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Mercari berjumlah $113K seyear untuk MG4. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)