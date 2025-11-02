Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Japan di Mercari berjumlah ¥32.71M seyear untuk MG6. Pakej pampasan yearan median in Japan berjumlah ¥16.36M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)