Mercari Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Japan di Mercari berjumlah ¥32.71M seyear untuk MG6. Pakej pampasan yearan median in Japan berjumlah ¥16.36M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Mercari in Japan berada pada jumlah pampasan tahunan ¥35,846,073. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Japan ialah ¥17,718,322.

