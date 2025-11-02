Direktori Syarikat
Mercari
Mercari Pereka Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Produk in United States di Mercari berkisar dari $175K hingga $239K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$187K - $227K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$175K$187K$227K$239K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Mercari in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $238,960. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk peranan Pereka Produk in United States ialah $175,100.

