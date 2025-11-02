Direktori Syarikat
Mercari Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in India di Mercari berkisar dari ₹4.18M hingga ₹5.83M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹4.48M - ₹5.28M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di Mercari in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹5,825,583. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk peranan Sumber Manusia in India ialah ₹4,182,470.

