Pampasan Penganalisis Data in Japan di Mercari berjumlah ¥8.74M seyear untuk MG3. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)