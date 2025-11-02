Direktori Syarikat
Mercari
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

Mercari Penganalisis Data Gaji

Pampasan Penganalisis Data in Japan di Mercari berjumlah ¥8.74M seyear untuk MG3. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mercari. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Mercari, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (8.32% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Mercari in Japan berada pada jumlah pampasan tahunan ¥11,178,107. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mercari untuk peranan Penganalisis Data in Japan ialah ¥7,834,229.

