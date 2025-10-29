Direktori Syarikat
Mendix Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Netherlands di Mendix berjumlah €81.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Mendix. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Jumlah setahun
€81.6K
Tahap
hidden
Asas
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Mendix in Netherlands berada pada jumlah pampasan tahunan €137,034. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Mendix untuk peranan Pengurus Produk in Netherlands ialah €81,593.

Sumber Lain