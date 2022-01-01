Direktori Syarikat
Mendix Gaji

Julat gaji Mendix adalah dari $56,385 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $195,975 untuk Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Mendix. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $93.5K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $93.9K
Pereka Produk
Median $72K

Penganalisis Perniagaan
$95.2K
Penganalisis Data
$56.4K
Pemasaran
$196K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$93.6K
Arkitek Penyelesaian
$96.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Mendix ialah Pemasaran at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $195,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Mendix ialah $93,733.

Sumber Lain