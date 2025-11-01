Direktori Syarikat
Melio Payments
Melio Payments Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Israel di Melio Payments berjumlah ₪597K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Melio Payments. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
₪597K
Tahap
-
Asas
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Melio Payments?
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Melio Payments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Melio Payments in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪647,996. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Melio Payments untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Israel ialah ₪584,965.

