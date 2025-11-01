Purata jumlah pampasan Pengurus Produk in Israel di Melio Payments berkisar dari ₪715K hingga ₪975K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Melio Payments. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Purata Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Melio Payments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)