Melio Payments Penganalisis Kewangan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Kewangan in Israel di Melio Payments berkisar dari ₪202K hingga ₪288K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Melio Payments. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

₪232K - ₪271K
Israel
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₪202K₪232K₪271K₪288K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Melio Payments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Melio Payments in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪288,493. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Melio Payments untuk peranan Penganalisis Kewangan in Israel ialah ₪202,192.

